पंजाब के अमृतसर में 2.98 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2021 के इस मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की गिरफ्तारी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से हुई है। पुलिस ने आरोपित को दो दिन की रिमांड पर रखा और उसके बाद जेल भेज दिया है। आरोपित के कब्जे से ठगी की राशि भी बरामद की जानी बाकी है।

अमृतसर में 2.98 करोड़ की ठगी; 2021 के मामले में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ आरोपित

Your browser does not support the audio element.

अमृतसर, जागरण संवाददाता। विदेश में दवाएं सप्लाई करने और उसमें 2.98 करोड़ की ठगी करने के आरोप में घरिंडा थाने की पुलिस ने जालंधर स्थित कपूरथला रोड के लैदर कांप्लेक्स में रहने वाले सतविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पुलिस ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से दिखाई है। साल 2021 में दर्ज धोखाधड़ी की एफआइआर के बाद पुलिस ने आरोपित सतविंदर सिंह और उसके पिता मक्खन सिंह के खिलाफ एलओसी जारी करवा दी थी। डीएसपी परवेश कुमार ने बताया कि सतविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब उसके पिता को भी जल्द काबू कर लिया जाएगा। आरोपित के कब्जे से ठगी की राशि भी बरामद की जानी बाकी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपित को दो दिन की पुलिस रिमांड में रखने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। ऐसे की धोखाधड़ी जानकारी के मुताबिक, रंजीत एवेन्यू के सी-ब्लॉक निवासी राजन ने घरिंडा थाने की पुलिस को बताया था कि उनका दवाओं का कारोबार है। साल 2012 में सतविंदर सिंह और उसका पिता मक्खन सिंह उन्हें मिला था। आरोपितों ने बताया था कि वह उन्हें दवाएं उज्बेकिस्तान में सप्लाई करें और उन्हें कारोबार में काफी लाभ होगा। पैसे लौटाने से किया इन्कार इसके बाद उन्होंने आरोपितों की बताई गई फर्म के नाम पर दवाएं भेजनी शुरू कर दीं। पहले तो आरोपित पैसों का भुगतान करते रहे, लेकिन साल 2017 तक दोनों ने उनके 2.98 करोड़ की राशि देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की। घरिंडा थाने की पुलिस ने इस मामले में 24 दिसंबर 2021 को सतविंदर सिंह और उसके पिता मक्खन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कर लिया था। लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। सतविंदर सिंह एफआइआर दर्ज होने के बाद किसी तरह विदेश भाग गया था।

Edited By: Rajat Mourya