अंबाला में सिखों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस प्रयोग पर भड़के जत्थेदार, सरकार को बातचीत कर तनाव खत्म करने की अपील

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने अंबाला में शांतिपूर्ण धरना दे रही सिख संगत पर हरियाणा पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार जब सिख नेताओं के साथ बातचीत कर रही थी, उसी दौरान बल प्रयोग करना उचित नहीं है।

जत्थेदार ने कहा कि इस कार्रवाई में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा सहित कई सदस्य और कर्मचारी, सिख संगत और पुलिस जवान घायल हुए हैं। उन्होंने झींडा से फोन पर बातचीत कर उनका और घायल सिखों का हाल जाना। झींडा ने भी बातचीत के दौरान पुलिस कार्रवाई को गलत बताया।

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