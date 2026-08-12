अमृतसर में स्कूल के बाहर से छात्रा को कार में जबरन बैठाकर ले जाने का आरोप, 4 घंटे बाद घर लौटी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। जीटी रोड स्थित एक स्कूल के बाहर 11वीं कक्षा की छात्रा को एक युवक द्वारा जबरन कार में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। घटना के करीब चार घंटे बाद छात्रा सुरक्षित अपने घर पहुंच गई।

हालांकि, अभी तक छात्रा के परिवार या स्कूल प्रबंधन की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। इसके बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दोपहर के समय एक युवक कार लेकर स्कूल के बाहर पहुंचा। आरोप है कि उसने स्कूल से बाहर आई छात्रा को अपने साथ चलने के लिए कहा। छात्रा ने कथित तौर पर युवक के साथ जाने से इनकार कर दिया।

इसके बाद युवक ने उसे कथित तौर पर जबरन कार में बैठाया और अपने साथ लेकर चला गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और छात्रा के संबंध में जानकारी जुटाई। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने स्कूल के आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की।

मौके पर पहुंचे एडीसीपी विशालजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल जांच शुरू कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि शाम करीब चार बजे छात्रा सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। फिलहाल परिवार की ओर से पुलिस को किसी प्रकार की शिकायत नहीं दी गई है।

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