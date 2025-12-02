अमृतसर में खुला काली दल पुनर्गठित का पहला कार्यालय, प्रधान ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने किया उद्घाटन
अमृतसर में अकाली दल पुनर्गठित ने अपना पहला कार्यालय खोला, जिसका उद्घाटन प्रधान ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने किया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि इस दल का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म की परंपराओं और आदर्शों को फिर से स्थापित करना है। लगभग 40 साल बाद अकाली दल का केंद्रीय कार्यालय चंडीगढ़ से अमृतसर स्थानांतरित किया गया है।
जागरण संववाददाता, अमृतसर। अमृतसर में अकाली दल पुनः संगठित ने अपना पहला आधिकारिक कार्यालय शुरू कर दिया है।
पार्टी के प्रधान ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस कार्यालय का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि इस अकाली दल का उद्देश्य सिख परंपराओं और मूल आदर्शों को दोबारा मजबूत करना है।
करीब 40 वर्ष बाद, अकाली दल का केंद्रीय कार्यालय चंडीगढ़ से वापस अमृतसर स्थानांतरित किया गया है, जिसे पार्टी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उद्घाटन समारोह के दौरान ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि “पंच प्यारों का आदेश ही गुरु का आदेश है, और जो इसे स्वीकार नहीं करता, वह पंथ से दूर चला जाता है।”
अमृतसर में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों, धार्मिक प्रतिनिधियों और समर्थकों ने बड़ी संख्या में शिरकत की।
कार्यालय खुलने के साथ ही दल ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में वह पंजाब की राजनीतिक और धार्मिक दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका को मजबूत करेगा।
