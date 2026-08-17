अकाली दल पुनर्सुरजीत ने दो नेताओं को 6 साल के लिए निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर हुआ एक्शन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जिला मानसा के अध्यक्ष मनजीत सिंह बपियाना और पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह औलख को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई पार्टी की अनुशासन कमेटी के चेयरमैन गोबिंद सिंह लोंगोवाल की सिफारिश पर की गई है।

पार्टी के महासचिव गुरप्रताप सिंह वडाला की ओर से जारी आदेश के अनुसार दोनों नेताओं को पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया गया है। कार्यालय सचिव जगजीत सिंह कोहली ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआत से ही दोनों नेता पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय नहीं थे।

उन्होंने कहा कि जिला मानसा में अब तक दोनों नेताओं की ओर से पार्टी की एक भी जिला स्तरीय बैठक आयोजित नहीं की गई। इसके चलते अनुशासन कमेटी ने मामले पर विचार करने के बाद दोनों नेताओं को छह वर्ष के लिए पार्टी से बाहर करने की सिफारिश की थी, जिसे पार्टी नेतृत्व ने मंजूरी दे दी।