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दिल्ली एयरपोर्ट पर अकाली दल के नेता चमकौर सिंह धुन गिरफ्तार, पार्टी ने बताया राजनीतिक साजिश

By Dharambir Singh Malhar Edited By: Sushil Kumar
Published: Mon, 28 Sep 2026 04:24 PM (IST)

अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के जिला अध्यक्ष चमकौर सिंह धुन को दिल्ली एयरपोर्ट पर चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

अकाली दल के नेता चमकौर सिंह धुन गिरफ्तार। फाइल फोटो

अकाली दल के नेता चमकौर सिंह धुन गिरफ्तार। फाइल फोटो

HighLights

  1. अकाली दल जिला अध्यक्ष चमकौर सिंह धुन दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार।

  2. चंडीगढ़ पुलिस ने पुराने झड़प मामले में की कार्रवाई।

  3. पार्टी ने गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया।

जागरण संवाददाता, तरनतारन। अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के जिला अध्यक्ष चमकौर सिंह धुन को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वह हाल ही में यूके से वापस लौटे थे कि चंडीगढ़ पुलिस की टीम पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद थे।

चमकौर सिंह अकसर विवादों में रहे हैं। तरनतारन जिले के गांव धुन निवासी चमकौर सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ में गत दिन पूर्व धरना लगाने दौरान पुलिस से झड़प का केस दर्ज किया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक मनप्रीत सिंह इयाली ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की उक्त कार्रवाई सियासत से प्रेरित है। हमारी पार्टी आगामी विस चुनाव में लगी है।

सरकार को डर है कि खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में सरकार बन सकती है। इसलिए केंद्र की भाजपा व पंजाब की आप सरकार आपस में मिलकर हमारी पार्टी को निशाना बना रही हैं।

पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तरसेम सिंह खालसा हरभजन सिंह तुड़, हरपाल सिंह तख्तूचक्क, गुरदेव सिंह संधू, जसकरन सिंह रियाड़, अमरजीत सिंह वनचिड़ी ने चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई को गैर-जिम्मेदार करार देते चमकौर सिंह को रिहा करने की मांग की।