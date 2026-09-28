दिल्ली एयरपोर्ट पर अकाली दल के नेता चमकौर सिंह धुन गिरफ्तार, पार्टी ने बताया राजनीतिक साजिश

जागरण संवाददाता, तरनतारन। अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के जिला अध्यक्ष चमकौर सिंह धुन को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वह हाल ही में यूके से वापस लौटे थे कि चंडीगढ़ पुलिस की टीम पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद थे।

चमकौर सिंह अकसर विवादों में रहे हैं। तरनतारन जिले के गांव धुन निवासी चमकौर सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ में गत दिन पूर्व धरना लगाने दौरान पुलिस से झड़प का केस दर्ज किया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक मनप्रीत सिंह इयाली ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की उक्त कार्रवाई सियासत से प्रेरित है। हमारी पार्टी आगामी विस चुनाव में लगी है।