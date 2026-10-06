आपत्तिजनक पोस्ट से छवि बिगाड़ने का लगाया आरोप, AAP नेता गायत्री की शिकायत पर विधायक खैहरा के खिलाफ FIR

जागरण संवाददाता, मोहाली। आम आदमी पार्टी की नेता गायत्री बिश्नोई की शिकायत पर कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में आरोप है कि खैहरा ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स (ट्विटर) पर उनके चरित्र और छवि को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आपत्तिजनक पोस्ट व टिप्पणियां की हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है।