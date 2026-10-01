अमृतसर की केंद्रीय जेल में हवालाती की मौत, शौचालय में कंबल की रस्सी बनाकर लगाया फंदा

जागरण संवाददाता, तरनतारन। गांव मालचक्क निवासी मंजीत सिंह उर्फ बाबा ज्ञानी ने केंद्रीय जेल, श्री गोइंदवाल साहिब में कंबल की रस्सी बनाकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया। आत्महत्या करने वाले मंजीत सिंह ने हवालात के शौचालय में मंगलवार को फंदा लगाया था। मैजिस्ट्रेट द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

विधानसभा हलका खडूर साहिब के गांव मालचक्क निवासी मुख्तार सिंह ने बताया कि उसके सास-ससुर की वर्षों पहले मौत हो चुकी है। दो साले जुगराज सिंह और मंजीत सिंह हैं। 28 अगस्त 2026 को थाना श्री गोइंदवाल साहिब की पुलिस ने मंजीत सिंह उर्फ बाबा ज्ञानी के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसके चलते वे केंद्रीय जेल, श्री गोइंदवाल साहिब में बंद था। मंगलवार शाम को उसने शौचालय में जाकर फंदा लगा लिया।

पोस्टमार्टम के लिए तीन सदस्य पैनल गठित उसे पहले जेल के अस्पताल ले जाया गया। बाद में सिविल अस्पताल, तरनतारन दाखिल करवाया गया, यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना श्री गोइंदवाल साहिब की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव कब्जे में लिया। इस दौरान जांच में सामने आया कि हवालाती ने कंबल की रस्सी बनाकर गले में डाल फंदा लगाया था।