अमृतसर में 690 ग्राम की IED बरामद, पुलिस चौकी घोनेवाल के बाहर करना था धमाका; ISI ने रची थी खौफनाक साजिश 

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहात पुलिस ने रविवार की सुबह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा भेजी गई एक आईईडी बरामद की है। इस आईईडी से पुलिस इमारत को निशाना बनाया जाना था। इसका वजन 690 ग्राम बताया गया है।

फिलहाल पुलिस ने इसे डिफ्युज कर दिया है। पुलिस ने इसमें एक डेटोनेटर, बैट्री, टाइमर और लोहे का बॉक्स और कुछ विस्फोटक बरामद किया है। थाना रमदास की पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ के मामला दर्ज किया है। पुलिस चौकी घोनेवाल के बाहर आईईडी लगाकर धमाका करना था।