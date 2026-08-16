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अमृतसर में 690 ग्राम की IED बरामद, पुलिस चौकी घोनेवाल के बाहर करना था धमाका; ISI ने रची थी खौफनाक साजिश 

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 05:13 PM (IST)

अमृतसर देहात पुलिस ने रविवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा भेजी गई 690 ग्राम की एक आईईडी बरामद की।

अमृतसर में 690 ग्राम की IED बरामद। फोटो जागरण

अमृतसर में 690 ग्राम की IED बरामद। फोटो जागरण

HighLights

  1. अमृतसर में 690 ग्राम की आईईडी बरामद, आईएसआई की साजिश नाकाम।

  2. घोनेवाल पुलिस चौकी के बाहर धमाका करने की थी योजना।

  3. पुलिस ने 1.312 किलो ड्रग्स, तीन पिस्तौल भी जब्त की।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहात पुलिस ने रविवार की सुबह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा भेजी गई एक आईईडी बरामद की है। इस आईईडी से पुलिस इमारत को निशाना बनाया जाना था। इसका वजन 690 ग्राम बताया गया है।

फिलहाल पुलिस ने इसे डिफ्युज कर दिया है। पुलिस ने इसमें एक डेटोनेटर, बैट्री, टाइमर और लोहे का बॉक्स और कुछ विस्फोटक बरामद किया है। थाना रमदास की पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ के मामला दर्ज किया है। पुलिस चौकी घोनेवाल के बाहर आईईडी लगाकर धमाका करना था।

पुलिस ने एक अन्य मामले में एक किलो 312 ग्राम की ड्रग्स, तीन पिस्तौल और तीन मैगजीन बरामद किए हैं। यह कंसाइनमेंट दरिया रावी के किनारे झाड़ियां में छुपा कर रखी गई थी।