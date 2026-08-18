गार्डों को बंदी बनाकर लूटे गेहूं के 357 कट्टे, अमृतसर के पनग्रेन गोदाम में बड़ी डकैती; एक आरोपी गिरफ्तार
अमृतसर के पनग्रेन गोदाम से 357 गेहूं के कट्टे लूटे गए, जहां लुटेरों ने गार्डों को बंधक बनाया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है।
HighLights
अमृतसर पनग्रेन गोदाम से 357 गेहूं के कट्टे लूटे गए।
लुटेरों ने सुरक्षा गार्डों को हथियारों के बल पर बंधक बनाया।
पुलिस ने एक आरोपी कश्मीर सिंह को गिरफ्तार किया, तलाश जारी।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के मजीठा थाना क्षेत्र में पनग्रेन के गोदाम से 357 गेहूं के कट्टे गार्ड को बंदूक बनाकर लूट लिए गए । इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है।
मामले में असीस आहाजन, निवासी तिलक नगर, थाना ए डिवीजन, अमृतसर ने बताया कि वह खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और उनके पास मजीठा सर्कल की जिम्मेदारी है। सर्कल में बल्ल कलां और नाग कलां के उपन गोदाम तथा सोहियां कलां स्थित पंकज एग्रो वायर शामिल हैं।
असीस आहाजन के मुताबिक 16 और 17 अगस्त की दरमियानी रात करीब 1 बजे के करीब कई अज्ञात व्यक्ति तेजधार हथियारों से लैस होकर पंकज एग्रो वायर सोहियां कलां में दाखिल हुए। आरोप है कि हमलावरों ने वहां तैनात सभी सुरक्षा गार्डों को जान से मारने की धमकी दी और हथियारों के बल पर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया।
इसके बाद आरोपी पनग्रेन एजेंसी के गोदाम में घुसे और वहां रखे गेहूं के कट्टे गाड़ी में लादकर फरार हो गए। रात करीब 2 बजकर 24 मिनट पर सिक्योरिटी गार्ड जसकरण सिंह ने फोन कर घटना की जानकारी इंस्पेक्टर को दी।
अधिकारी मौके पर पहुंचे और गोदाम में रखे गेहूं के कट्टों की गिनती की। जांच के दौरान कुल 357 कट्टे गायब पाए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार पुलिस और संबंधित अधिकारियों ने अपने स्तर पर आरोपियों की तलाश शुरू की, जिसमें पता चला कि वारदात कश्मीर सिंह निवासी वेरका और उसके कुछ अज्ञात साथियों द्वारा गाड़ी नंबर PB02-EP-2706 से किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने कश्मीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके अन्य साथियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है।