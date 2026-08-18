गार्डों को बंदी बनाकर लूटे गेहूं के 357 कट्टे, अमृतसर के पनग्रेन गोदाम में बड़ी डकैती; एक आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के मजीठा थाना क्षेत्र में पनग्रेन के गोदाम से 357 गेहूं के कट्टे गार्ड को बंदूक बनाकर लूट लिए गए । इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है।

मामले में असीस आहाजन, निवासी तिलक नगर, थाना ए डिवीजन, अमृतसर ने बताया कि वह खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और उनके पास मजीठा सर्कल की जिम्मेदारी है। सर्कल में बल्ल कलां और नाग कलां के उपन गोदाम तथा सोहियां कलां स्थित पंकज एग्रो वायर शामिल हैं।

असीस आहाजन के मुताबिक 16 और 17 अगस्त की दरमियानी रात करीब 1 बजे के करीब कई अज्ञात व्यक्ति तेजधार हथियारों से लैस होकर पंकज एग्रो वायर सोहियां कलां में दाखिल हुए। आरोप है कि हमलावरों ने वहां तैनात सभी सुरक्षा गार्डों को जान से मारने की धमकी दी और हथियारों के बल पर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया।

इसके बाद आरोपी पनग्रेन एजेंसी के गोदाम में घुसे और वहां रखे गेहूं के कट्टे गाड़ी में लादकर फरार हो गए। रात करीब 2 बजकर 24 मिनट पर सिक्योरिटी गार्ड जसकरण सिंह ने फोन कर घटना की जानकारी इंस्पेक्टर को दी।