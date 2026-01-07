Language
    328 सरूप गायब मामला; सतिंदर कोहली को कोर्ट में पेश, पांच दिन रिमांड, एसआईटी की पूछताछ जारी

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:32 PM (IST)

    अमृतसर में 328 पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले में एसजीपीसी के पूर्व आंतरिक ऑडिटर सतिंदर सिंह कोहली को अदालत ने पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा ह ...और पढ़ें

    सतिंदर सिंह कोहली को कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। 328 पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले में पकड़े गए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के पूर्व आंतरिक ऑडिटर सतिंदर सिंह कोहली को पुलिस ने बुधवार को अमृतसर की स्थानीय अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने उन्हें पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

    एसआईटी अब रिमांड अवधि के दौरान कोहली से रिकॉर्ड, फाइनेंशियल लेनदेन और पवित्र सरूपों के गायब होने की पूरी कड़ी पूछने की तैयारी में है, ताकि यह साफ हो सके कि 328 सरूप आखिर कहां और कैसे गायब हुए। 328 पवित्र सरूपों का मामला 2020 में सामने आया था, जब अकाल तख्त द्वारा गठित जांच कमेटी ने एसजीपीसी के प्रकाशन विभाग में रिकॉर्ड प्रबंधन और ऑडिट में गंभीर गड़बड़ियां पकड़ी थीं।

    लंबे समय तक विरोध और धरनों के बाद अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 7 दिसंबर 2025 को 16 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिनमें अधिकतर पूर्व एसजीपीसी अधिकारी और कर्मचारी हैं। आरोप है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन सरूपों की ना तो पक्की एंट्री उपलब्ध है और ना ही वितरण और बिक्री से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड, जिससे श्रद्धालुओं में गहरी नाराजगी और रोष फैला।

    कोहली थे एसजीपीसी के चार्टर्ड अकाउंटेंट

    सतिंदर सिंह कोहली, जो उस समय एसजीपीसी के चार्टर्ड अकाउंटेंट और आंतरिक ऑडिटर थे, पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान ही 328 सरूपों से जुड़े रिकॉर्ड में भारी अनियमितताएं और कथित गबन सामने आया। पुलिस का दावा है कि कोहली मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल हैं और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में जालसाजी, रिकॉर्ड नष्ट करने और बेअदबी से जुड़ी धाराएं भी शामिल की गई हैं।

    पंजाब सरकार ने इसे बेहद संवेदनशील धार्मिक मुद्दा बताते हुए कड़ा रुख अपनाया और विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जो पिछले दिनों अमृतसर, चंडीगढ़, गुरदासपुर, रूपनगर और तरनतारन सहित 14–15 ठिकानों पर छापेमारी कर मोबाइल, कंप्यूटर और कई वित्तीय दस्तावेज जब्त कर चुकी है।

    एसजीपीसी सहयोग ना करने की कर चुकी बात

    कोहली की गिरफ्तारी के बाद से सिख पंथिक संगठनों और सियासी दलों के बीच भी तीखी बयानबाजी तेज हो गई है, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी और मर्यादा के सवाल से जुड़ा माना जा रहा है। वहीं, एसजीपीसी साफ कर चुकी है कि वे इस मामले में सरकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे और ना ही सरकार को कोई जानकारी देंगे। 

