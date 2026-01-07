328 सरूप गायब मामला; सतिंदर कोहली को कोर्ट में पेश, पांच दिन रिमांड, एसआईटी की पूछताछ जारी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। 328 पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले में पकड़े गए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के पूर्व आंतरिक ऑडिटर सतिंदर सिंह कोहली को पुलिस ने बुधवार को अमृतसर की स्थानीय अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने उन्हें पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

एसआईटी अब रिमांड अवधि के दौरान कोहली से रिकॉर्ड, फाइनेंशियल लेनदेन और पवित्र सरूपों के गायब होने की पूरी कड़ी पूछने की तैयारी में है, ताकि यह साफ हो सके कि 328 सरूप आखिर कहां और कैसे गायब हुए। 328 पवित्र सरूपों का मामला 2020 में सामने आया था, जब अकाल तख्त द्वारा गठित जांच कमेटी ने एसजीपीसी के प्रकाशन विभाग में रिकॉर्ड प्रबंधन और ऑडिट में गंभीर गड़बड़ियां पकड़ी थीं।

लंबे समय तक विरोध और धरनों के बाद अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 7 दिसंबर 2025 को 16 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिनमें अधिकतर पूर्व एसजीपीसी अधिकारी और कर्मचारी हैं। आरोप है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन सरूपों की ना तो पक्की एंट्री उपलब्ध है और ना ही वितरण और बिक्री से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड, जिससे श्रद्धालुओं में गहरी नाराजगी और रोष फैला।