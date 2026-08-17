'30 प्लस युवाओं की कराएं शादी, कम से कम 3 बच्चे करें पैदा...'; जत्थेदार कुलदीप गड़गज्ज की सिख समाज से अपील

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने सिख समाज में युवाओं के विवाह और परिवार को लेकर एक बार फिर संदेश दिया है।

सुलतानपुर लोधी में संगत के दौरान उन्होंने कहा कि जिन युवक युवतियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके विवाह के लिए परिवारों को पहल करनी चाहिए। अच्छे रिश्ते करवाने में परिवारों को भूमिका निभानी चाहिए और इस मामले में अनावश्यक झिझक नहीं होनी चाहिए।

जत्थेदार गड़गज्ज इससे पहले भी सिख परिवारों और युवाओं के विवाह को लेकर इसी तरह की अपील कर चुके हैं। अगस्त की शुरुआत में फरीदकोट में मीरी पीरी खालसा मार्च के दौरान भी उन्होंने सिख दंपतियों से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने की अपील की थी। उन्होंने सिख कौम की एकजुटता और घटती आबादी को लेकर चिंता जताते हुए परिवारों को नई पीढ़ी को गुरु साहिबान की शिक्षाओं से जोड़ने का संदेश दिया था।

विवाह के लिए करें प्रेरित जत्थेदार ने कहा कि युवाओं के विवाह के मामले में परिवारों को किसी तरह की रोक टोक या अनावश्यक झिझक नहीं करनी चाहिए। यह केवल किसी एक व्यक्ति का निजी मामला नहीं, बल्कि पंथक स्तर पर भी महत्वपूर्ण विषय है। परिवारों को चाहिए कि वे समय रहते अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते तलाशें और विवाह के लिए सकारात्मक पहल करें।

जत्थेदार ने सिख परिवारों में बच्चों की संख्या को लेकर भी अपना संदेश दोहराया। उन्होंने कहा कि कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए, जबकि इससे अधिक बच्चों को लेकर गुरु की मर्जी सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि अधिक बच्चे होना शर्म या संकोच का विषय नहीं है। उनका जोर सिख परिवारों को मजबूत बनाने और आने वाली पीढ़ी को पंथ की परंपराओं से जोड़ने पर रहा।

बचपन में ही देह त्याग दिया जत्थेदार ने भाई मनी सिंह और उनके परिवार का उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि भाई मनी सिंह 12 भाइयों में से एक थे। इनमें से एक भाई ने बचपन में ही देह त्याग दी, जबकि 11 भाई शहीद हुए। आज की पीढ़ी उन शहीदों की वारिस है और उसे भी उसी विरासत से जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए।