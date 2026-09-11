पंजाब में ड्रोन से भेजी 24 किलो हेरोइन जब्त, तरनतारन और फरीदकोट में नशा तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, तरनतारन। पंजाब पुलिस व सीमा सुरक्षा बल ने तरनतारन व फरीदकोट में सीमा पार से ड्रोन के जरिये भेजी 24 किलो हेरोइन की खेप बरामद की है। तरनतारन के एसएसपी सुरिंदर लांबा ने बताया कि शुक्रवार को बीएसएफ जवानों ने सीमा पर ड्रोन की हलचल देखी।

इसके बाद पुलिस व बीएसएफ जवानों ने संयुक्त सर्च आपरेशन चलाया। इस दौरान सीमावर्ती गांव चहल से हेरोइन के 24 पैकेट बरामद हुए। इनमें 12.70 किलो हेरोइन थी। इसी तरह फरीदकोट पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए तरनतारन के दो नशा तस्करों को 12 किलो 221 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है।

दोनों को नेशनल हाईवे-54 पर गांव चंदबाजा के निकट नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सौदागर सिंह उर्फ घुल्ला और कंवलजीत खान उर्फ कम्मू के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि आरोपित यह हेरोइन की खेप सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर आए थे और इसे फरीदकोट जिले और आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जाना था।