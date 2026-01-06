Language
    अमृतसर बॉर्डर पर 20 किलो हेरोइन जब्त, 4 नशा तस्कर गिरफ्तार; पाक लिंक की जांच तेज

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:01 PM (IST)

    अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त अभियान में चार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 20 किलोग्राम हेर ...और पढ़ें

    अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त अभियान में चार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है (फोटो: जागरण)

    नवीन राजपूत, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नशा तस्करी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को मंगलवार की सुबह गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 19 किलो और 980 ग्राम हेरोइन बरामद कर केस दर्ज कर लिया गया हैl नशे की यह खेत पाकिस्तानी तस्करों ने भारतीय हद में भेजी है।

    एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अधिकारियों का दावा है कि यह पाकिस्तान से सप्लाई होने वाले नशे की अहम कड़ी तोड़ी गई है। पकड़े गए चारों आरोपितों के मोबाइल से पुलिस को कई अहम राज भी मिले हैं जिनकी जांच जारी हैl पता लगाया जा रहा है कि पकड़े गए चारों आरोपितों के खिलाफ पहले से कितने मामले दर्ज हैं।