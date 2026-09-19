अमृतसर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई 17 किलो हेरोइन जब्त, तीन तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) की टीम ने पाकिस्तानी तस्करों द्वारा ड्रोन के जरिए भेजी गई 17 किलो हेरोइन की खेप शनिवार की शाम बरामद की है। इस खेप को ठिकाने लगाने के लिए निकले तीन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ आरंभ कर दी है। आरोपितों के कब्जे से मिले मोबाइल की पुलिस जांच कर रही है।

फिलहाल सीआई की टीम ने तीनों के खिलाफ स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल के थाने में एनडीपीएस एक्ट के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। डीएसपी इंद्रदीप सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।