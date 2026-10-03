अमृतसर में 10 विदेशी पिस्टल और 10 KG हेरोइन बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार; गैंगस्टरों को होनी थी सप्लाई

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहात पुलिस ने हेरोइन और हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया है।

आरोपितों के कब्जे से दस विदेशी पिस्तौल, दस मैगजीन और दस किलो हेरोइन बरामद कर एनडीपीएस एक्ट और असलहा एक्ट के आरोप में दो केस दर्ज कर लिए हैं। आईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की धरपकड़ जारी है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अमृतसर देहात पुलिस की लाइन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में आईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर, एसएसपी कंवलप्रीत सिंह चाहल ने बताया कि सूचना के आधार पर थाना घरिंडा की पुलिस ने गल्लूवाल गांव निवासी राजनप्रीत सिंह और राजाताल गांव निवासी विजय कुमार हथियारों की खेप डिलीवर करने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस ने रास्ते में नाकाबंदी कर दोनों को धर लिया।

तलाशी के दौरान आरोपितों के कब्जे से पांच ग्लाक पिस्तौल और पांच फाइव पीएक्स पिस्तौल बरामद किए गए। आईजी ने बताया कि उक्त सारे हथियार पंजाब के गैंग्सटर और बदमाशों को सप्लाई किए जाने थे। जांच में पता चला है कि विजय कुमार के खिलाफ पहले से 425 ग्राम हेरोइन बरामदगी का केस दर्ज है और वह जमानत पर छूटा है। जेल में रहते हुए आरोपित के बड़े तस्करों के साथ रिश्ते बने और उसने हथियार और हेरोइन बड़े स्तर पर करनी आरंभ कर दी थी।

आईजी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि विजय इससे पहले दस से बारह हथियारों की बड़ी खेप ठिकाने लगा चुका है। पुलिस आरोपितों के मोबाइल की जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि आरोपित किन तस्करों और बदमाशों को हथियार सप्लाई कर चुकी है। इसी तरह अन्य मामले में थाना घरिंडा की पुलिस ने माहल गांव निवासी पारसदीप सिंह और काहनगढ़ निवासी गुरमुख सिंह दस किलो हेरोइन लेकर जा रहे हैं।