यश घनघोरिया बनाए गए मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, अभिषेक परमार को बनाया वरिष्ठ उपाध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जबलपुर के यश घनघोरिया होंगे। वहीं, भोपाल के अभिषेक परमार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। साक्षात्कार की प्रक्रिया होने के बाद बुधवार देर रात भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने नियुक्ति कर दी।

मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में सर्वाधिक 3.36 लाख वोट यश को मिले थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के समर्थक जबलपुर पूर्व से विधायक लखन घनघोरिया के पुत्र यश को सभी विधायकों का समर्थन मिला था।

इसके कारण सदस्यता अभियान में सर्वाधिक समर्थक यश के पक्ष की ही बने थे। दूसरे स्थान पर भोपाल अभिषेक परमार, तीसरे स्थान पर सीधी के देवेंद्र सिंह दादू और चौथे स्थान पर

रहे ग्वालियर के शिवराज यादव रहे। नौ नवंबर को साक्षात्कार हुआ और फिर यश घनघोरिया को प्रदेश अध्यक्ष का पत्र देकर आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष घोषित कर दिया गया।

संगठन के नियम अनुसार अभिषेक परमार, देवेंद्र सिंह दादू और शिवराज यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब यश प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेंगे। वहीं जो जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, वे अपनी टीम बनाएंगे।