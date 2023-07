आगरा विवि में एमबीबीएस व बीएएमएस की उत्तर पुस्तिकाएं बदलने के मामले में ईडी ने डेविड मारियो समेत तीन आरोपितों को पुलिस रिमांड पर नए सिरे से पूछताछ शुरू की है। इस मामले में अब कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बता दें क‍ि जांच में डेविड की सीधी भूमिका सामने आने के बाद उस पर कानूनी शिकंजा कसा है।

Agra University Answer Sheet case: इडी तीन लोगों से कर रही पूछताछ

