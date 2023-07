'83 वर्षीय योद्धा का समर्थन करें', शरद पवार गुट की बैठक से पहले सुप्रिया सुले ने की भावुक अपील

Maharashtra Politics एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने वीडियो संदेश जारी कर सभी एनसीपी पदाधिकारियों और नेताओं से बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। साथ ही शरद गुट के मुख्य सचेतक नियुक्त किए गए जितेंद्र आव्हाड ने भी व्हिप जारी किया जिसमें सभी विधायकों को शरद पवार की बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।

शरद पवार गुट की बैठक से पहले सुप्रिया सुले ने की भावुक अपील।

मुंबई, एजेंसी। Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक के बीच एनसीपी के शरद पवार गुट ने उम्र कार्ड खेला है। दोनों खेमों की बैठकों के बीच एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एक भावनात्मक अपील की है। उन्होंने अपने नेताओं से अपील की है कि 83 वर्षीय योद्धा (शरद पवार) का समर्थन करें। शरद पवार के आवास के बाहर लगे पोस्टर वहीं, शरद पवार के आवास के बाहर ऐसे पोस्टर भी लगे हैं। कार्यकर्ताओं ने '83 वर्षीय योद्धा अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं।' स्लोगन के साथ शरद पवार के आवास के बाहर पोस्टर लगाए हैं। नेताओं को बैठक में शामिल होने के निर्देश एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने वीडियो संदेश जारी कर सभी एनसीपी पदाधिकारियों और नेताओं से बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। साथ ही शरद गुट के मुख्य सचेतक नियुक्त किए गए जितेंद्र आव्हाड ने भी व्हिप जारी किया, जिसमें सभी विधायकों को शरद पवार की बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। सुप्रिया सुले की भावनात्मक अपील सुप्रिया सुले ने कहा मैं आप सभी का इंतजार करूंगी। 83 वर्षीय योद्धा और हमारे प्रिय नेता शरद पवार हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए बैठक में मौजूद रहेंगे। वह हमें पार्टी की भविष्य की योजनाएं और हमारी जिम्मेदारियां बताएंगे। महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानी जनतेने आदरणीय पवार साहेबांवर (@PawarSpeaks) नेहमीच जीवापाड प्रेम केलं आहे. आणि साहेबांचा देखील इथल्या जनतेवर जीव आहे. हे नातं अतूट आणि पहाडासारखं भक्कम आहे. प्राप्त परिस्थितीत आपल्या सर्वांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला (@NCPspeaks) पुढील दिशा… pic.twitter.com/cqOawLAaZi— Supriya Sule (@supriya_sule) July 4, 2023 बैठक के बाद साफ हो सकती स्थिति बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज साफ हो सकता है कि एनसीपी का असली मालिक कौन है और किसके पास अधिक समर्थन है। शरद पवार और अजित पवार दोनों गुटों ने आज पार्टी के सभी विधायकों, सांसदों और अन्य पदाधिकारियों को उनके द्वारा बुलाई गई बैठकों में उपस्थित रहने के लिए कहा है। दोनों गुट अब पार्टी पर कब्जा करने के लिए आर-पार की कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दलबदल विरोधी कानून से बचने के लिए अजित पवार गुट को कम से कम 36 विधायकों की जरूरत है, जिसे लेकर दोनों गुट अधिक से अधिक पार्टी सदस्यों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं।

