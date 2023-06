Maharashtra: संजय राउत ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री शाह पर साधा निशाना

मुंबई, एएनआई। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री नांदेड़ में अपने भाषण में बार-बार उद्धव ठाकरे का जिक्र कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि मातोश्री का दबदबा अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि पार्टी में टूट के बाद शिवसेना का डर दिख रहा है, जो अच्छा है।

Mumbai, Maharashtra | Uddhav Thackeray Faction leader Sanjay Raut said, "In Amit Shah's 20-minute speech in Nanded, 7 minutes he spoke only on Uddhav Thackeray, which means that Matoshree's dominance is still intact. Shiv Sena party was broken, and names and symbols were given to… pic.twitter.com/Nt81RSw5zV