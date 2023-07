Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में अभी एक और होगा 'खेल', सीएम शिंदे पर संजय राउत का बड़ा दावा

Maharashtra Politics उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने सोमवार को दावा किया कि एनसीपी नेता अजीत पवार जल्द ही मुख्यमंत्री शिंदे की जगह लेंगे। एनसीपी नेता अजित पवार ने रविवार को एक नाटकीय अंदाज में अपने विधायकों के साथ भाजपा नेतृत्व वाली शिंदे सरकार में शामिल हुए। इस पर उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में बड़ा दावा किया गया है।

संजय राउत ने सामना में एकनाथ शिंदे को लेकर किया बड़ा दावा।

मुंबई, पीटीआई। Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने सोमवार को दावा किया कि एनसीपी नेता अजीत पवार जल्द ही मुख्यमंत्री शिंदे की जगह लेंगे। एनसीपी नेता अजित पवार ने रविवार को एक नाटकीय अंदाज में अपने विधायकों के साथ भाजपा नेतृत्व वाली शिंदे सरकार में शामिल हुए। अजित पवार को लेकर सामना का दावा अजित पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। अजित पवार के इस फैसले से एनसीपी प्रमुख शरद पवार को झटका लगा है। उन्होंने इसे बगावत करने जैसा बताया है। इस पर उद्धव ठाकरे के मुखपत्र 'सामना' में बड़ा दावा किया गया है। भाजपा नेतृत्व पर साधा गया निशाना शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा महाराष्ट्र के साथ-साथ देश की राजनीति को भी 'गंदगी' में डाल दिया है। सामना के संपादक संजय राउत ने लिखा कि अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का एक रिकॉर्ड बनाया है। इस बार यह डील मजबूत है। इसके साथ ही संजय राउत ने शिंदे सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। सामना में दावा किया गया अजित पवार वहां डिप्टी सीएम पद के लिए नहीं गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के बागी विधायकों को जल्द ही अयोग्य ठहराया जाएगा और पवार की ताजपोशी होगी। यह कदम राज्य के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। शिंदे सरकार के लिए खतरनाक हैं अजित पवारः सामना सामना में कहा गया कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई राजनीतिक परंपरा नहीं है और इसे लोगों का समर्थन कभी नहीं मिलेगा। मुखपत्र ने दावा किया है कि अजित पवार की कलाबाजी वास्तव में सीएम शिंदे के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। सामना में दावा किया गया कि उनका (शिंदे गुट) तथाकथित हिंदुत्व अब खत्म हो गया है। वह दिन दूर नहीं जब शिंदे और उनके विद्रोही सहयोगियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि जिनके पास सत्ता का अहंकार है और वे मानते हैं कि वे अपने विपक्ष को खरीद सकते हैं, वे लोकतंत्र पर नियंत्रण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शपथ ग्रहण ने भाजपा का असली चेहरा उजागर कर दिया है।

Edited By: Devshanker Chovdhary