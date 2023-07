Flood Situation In Balrampur: बलरामपुर में बढ़ा राप्ती का जलस्तर, बाढ़ के पानी की चपेट में आने से एक की मौत

Flood Situation In Balrampur उत्‍तर प्रदेश सह‍ित आसपास के राज्‍यों में हो रही बार‍िश से प्रदेश की नद‍ियों का जल स्‍तर बढ़ रहा है। गंगा यमुना शारदा घाघरा सह‍ित राप्‍ती भी उफना रही है। सात घंटे में राप्ती का जलस्तर एक मीटर बढ़ गया है। वहीं तुलसीपुर-गौरा मार्ग पर बाढ़ के पानी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई।

Flood Situation In Balrampur: बलरामपुर में बढ़ा राप्ती का जलस्तर

बलरामपुर, जागरण टीम। मौसम का मिजाज दिनोंदिन बदल रहा है। मंगलवार को तेज बारिश के बाद बुधवार को बरसात थम गई। सुबह से ही मौसम साफ रहने के साथ धूप निकल आई। बारिश के दौरान पहाड़ी नाला खरझार, हेंगहा के साथ बूढ़ी राप्ती व राप्ती नदी में भी उफान आ गया है। राप्ती नदी का जलस्तर बुधवार सुबह से बढ़ना शुरू हो गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों के ग्रामीण भयभीत हैं। बुधवार को सुबह आठ बजे राप्ती का जलस्तर 101.930 मीटर दर्ज किया गया था। दोपहर तीन घंटे में नदी का जलस्तर 102.930 मीटर हो गया। सात घंटे में नदी एक मीटर बढ़ गई, जो चेतावनी बिंदु से मात्र 69 सेंटीमीटर नीचे है। तुलसीपुर के गैंड़हवा गांव के पास सड़क के ऊपर बह रहे बाढ़ के पानी में डूबने से सूरतसिंह डीह निवासी 22 वर्षीय पवन उर्फ बब्लू की मौत हो गई। -जिले में भारी बारिश होने के कारण तराई इलाके की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। ललिया-हरिहरगंज मार्ग स्थित ललिया डिप पर निर्माणाधीन पुल के बाईपास पर पानी भरा होने से आवागमन ठप है। लोग जान जोखिम में डालकर अवागमन करने को मजबूर हैं, इसी मार्ग पर स्थित लौकहवा डिप पर भी पानी का बहाव तेज होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी के बहाव की चपेट में आया युवक तुलसीपुर गौरा मार्ग स्थित गैंड़ाहवा गांव के पास सड़क के ऊपर बह रहे बाढ़ के पानी में बहने से पवन उर्फ बब्लू निवासी सूरतसिंहडीह की मौत हो गई। उसका शव बुधवार सुबह ग्रामीणों ने देखा। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को पवन घरेलू सामान खरीदने के लिए तुलसीपुर बाजार आया था। सामान खरीद कर घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज बहाव की चपेट में आ गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। बताया कि स्वजन को सूचना देकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

