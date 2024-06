West Bengal Lok Sabha Election: पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा, तालाब में फेंकी EVM, तृणमूल पर लोगों को मतदान करने से रोकने का आरोप

Reserve EVMs & papers of Sector Officer near Benimadhavpur FP school, at 129-Kultali AC of 19-Jaynagar (SC) PC looted by local mob and 1 CU, 1 BU , 2VVPAT machines thrown inside a pond. FIR lodged by Sector Officer and necessary action initiated. (Pictures: Screenshot from viral… https://t.co/WcZ9pQYN7m pic.twitter.com/OlYJl92jnk — ANI (@ANI) June 1, 2024

इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। यह घटना कुलतली के मेरीगंज के बूथ नंबर 40 और 41 की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तृणमूल समर्थित बदमाशों ने उन्हें मतदान करने से रोका। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया है। वहीं, सेक्टर अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

घटना की सूचना मिलते ही जयनगर से भाजपा प्रत्याशी अशोक कंडारी भी मौके पर पहुंचे। आयोग के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। उन्होंने जांच शुरू कर दी है। आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि इस घटना को किसने अंजाम दिया। घटना के बाद वैकल्पिक ईवीएम से उक्त बूथ पर दोबारा वोटिंग शुरू हो गई है।

TMC National General Secretary and candidate from Diamond Harbour seat, Abhishek Banerjee says "I think a clarification has been made from the Election Comission that it was a mock EVM. Although I have not collated the information but I have heard from my block…