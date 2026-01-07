बीएमसी चुनावों से पहले राज ठाकरे को बड़ा झटका, मनसे नेता संतोष धुरी भाजपा में हुए शामिल
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता संतोष धुरी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाल ...और पढ़ें
पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता संतोष धुरी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे ने अपने पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया और मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों में सीट-बंटवारे के दौरान कई अहम वार्ड शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) को दे दिए।
धुरी माहिम विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 194 से मनसे के मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन यह सीट गठबंधन के तहत शिवसेना (उद्धव ठाकरे) को सौंप दी गई। विदित हो कि मनसे और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए गठबंधन किया है।
धुरी का आरोप है कि मराठी बहुल इलाकों में भी मनसे को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जबकि पार्टी नेतृत्व ने गठबंधन सहयोगी को प्राथमिकता दी। मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने उन्हें पार्टी में शामिल कराते हुए कहा कि भाजपा में उनका स्वागत है और संगठन को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा।
