'हम असली शिवेसना', एकनाथ शिंदे का उद्धव गुट पर बड़ा हमला; कहा- हमने शिवेसना को मुक्त किया

मुंबई के आजाद मैदान में शिवसेना की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, 'हमारी सरकार ने धारावी परियोजना शुरू की और मैं धारावी के लोगों को बताना चाहता हूं कि विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, हमारी सरकार आपको अच्छे घर देने जा रही है। पहले बाबू (उद्धव ठाकरे) उठते थे, नहाते थे और फेसबुक पर लाइव हो जाते थे। लोगों को बाबू का नेतृत्व कभी पसंद नहीं आया, इसीलिए लोगों ने उनकी सरकार गिरा दी। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। मैं मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं।'

Addressing the Shiv Sena's Dussehra rally at Azad Maidan in Mumbai, Maharashtra CM Eknath Shinde says, "Our government started the Dharavi project and I want to tell the people of Dharavi that no matter what the opposition says, our government is going to give you good houses...