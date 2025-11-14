Ghatsilabyelection 2025 : झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन को बढ़त

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड के घाटशिला उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। प्रारंभिक रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सोमेश चंद्र सोरेन 10,919 वोट हासिल कर शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच भी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है।

मुख्य प्रतिद्वंद्वियों की बात करें तो रामदास मुर्मू (जेएलकेएम) को अब तक 4,972 वोट प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के पंचानन सोरेन ने 117 वोट हासिल किए हैं। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) की उम्मीदवार पार्वती हांसदा को 51 वोट मिले हैं।