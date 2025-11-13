GHATSHILA BYELECTION : सोमेश ने कार्यकर्ता संग की बैठक, बाबूलाल खेत में काटते दिखे धान

संवाद सूत्र, घाटशिला। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार को मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। दूसरे दिन बुधवार को प्रत्याशी और उनके समर्थक बूथवार आंकड़े जुटाने में व्यस्त दिखे।



मतदान समाप्ति के बाद प्रत्याशी कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि, जब तक मतगणना का परिणाम नहीं आता, तब तक उनकी बेचैनी बनी रहेगी। झामुमो के प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने मतदान संपन्न होने के बाद बुधवार को थोड़ा विश्राम किया।



सुबह जमशेदपुर गए और फिर घाटशिला में पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं से बूथों के मतदान प्रतिशत पर चर्चा की। मतगणना पर भी विचार-विमर्श किया।



सोमेश चंद्र सोरेन ने कहा, हमें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम उत्साहित हैं। इस बार हमें एक लाख से ज्यादा मत मिलने की उम्मीद है।



उन्होंने कहा कि यदि मौका मिलता है, तो वे अपने पिता द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, जिनमें मुसाबनी में इंजीनियरिंग कालेज, हेंदलजुड़ी में जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण, और फुलडुंगरी से झांटीझरना सड़क का निर्माण शामिल है।



वहीं, भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने मतदान के बाद थोड़ा आराम किया और अपने खेतों में समय बिताया। वे कृषि कार्य में रुचि रखते हैं और चुनाव प्रचार के कारण अपनी खेती में समय नहीं दे पाए थे।



बुधवार को उन्होंने अपने खेत में धान की फसल की कटाई की और फिर क्षेत्र भ्रमण पर निकल पड़े। जादूगोड़ा अस्पताल चौक पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्होंने मतदान की प्रक्रिया पर चर्चा की और बूथवार आंकड़ों पर विचार किया।