Rajasthan Politics: भ्रष्टाचार, पेपर लीक और सिस्टम को बदलने की कोशिश, जानिए कहां तक पहुंची पायलट की 'पदयात्रा'

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान में इस समय पेपर लीक का मुद्दा गर्माया हुआ है। अशोक गहलोत की सरकार पर इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। अब इसी बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इसे लेकर बयान दिया है। उन्होंने पूरे सिस्टम को बदलने की बात कही है।

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हमें पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है, साथ ही इसे पारदर्शी भी बनाना होगा। पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है और इसे हल करने की जरूरत है। मध्यवर्ग भ्रष्टाचार के कारण सबसे ज्यादा पीड़ित है। कर्नाटक में मिली शानदार जीत को लेकर पायलट ने कहा कि बोम्मई सरकार पर हमने जो आरोप लगाए थे वह सही साबित हुए हैं और इसलिए लोगों ने कर्नाटक में हमें वोट दिया है।

#WATCH | We need to change the entire system, and make it transparent as paper leak is a serious issue and needs to be resolved. Middle-class suffers the most because of corruption and the allegations we had put on Bommai Govt have proved to be right and this is why people have… pic.twitter.com/JBj1iUI33E