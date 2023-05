Odisha Bypoll: जीत के बाद CM पटनायक का BJP पर हल्लाबोल, कहा- 'डबल इंजन' की सरकार से ज्यादा जरूरी है 'शासन'

भुवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा के झारसुगुड़ा में 10 मई को हुए उपचुनाव में बीजू जनता दल (BJD) की जीत के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि लोगों के लिए 'डबल इंजन' की सरकार से ज्यादा जरूरी 'शासन' है।

ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने उपचुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, "सिंगल या डबल इंजन महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों के लिए शासन महत्वपूर्ण है। जन समर्थक शासन हमेशा जीतता है।"

Odisha | "Single engine or double engine is not important, governance is important for people, pro-people governance always wins," said Biju Janata Dal president & CM Naveen Patnaik while addressing party workers after the party's victory in Jharsuguda by-poll pic.twitter.com/RC5jrWSR7p