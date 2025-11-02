IIT Kanpur पहुंचे CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार चुनाव देश ही नहीं, दुनिया के लिए लोकतंत्र की एक मिसाल बनेगा

जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सात करोड़ से अधिक मतदाताओं की सूची का शुद्धिकरण कार्य पूरा कर लिया गया है, ताकि एक भी फर्जी नाम न रहे और कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं। कोशिश है कि इस बार का बिहार चुनाव देश ही नहीं, दुनिया के लिए भी लोकतंत्र की एक मिसाल बने।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार को शहर में आयोजित दो कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए परिवार सहित पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में पहले चरण का मतदान छह नवंबर को, दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। इसके साथ ही मतगणना 14 नवंबर को होगी।

उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बिहार के सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है, न विपक्ष। सब समकक्ष हैं। हिंसा की कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतदाता शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकें, इसके लिए आयोग पूरी तरह तैयार है।

वह बेनाझाबर स्थित टीएसएच में आयोजित माथुर वैश्य समाज के कार्यक्रम में परिवार सहित शामिल हुए। इस दौरान उनका और परिवार के सदस्यों का माथुर वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि वह आईआईटी कानपुर के एक पूर्व विद्यार्थी होने के नाते संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने करने आए हैं। कानपुर शहर मेरे जीवन के सबसे ऊर्जावान चार वर्षो की यादों से जुड़ा है। यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। समाज के अपने लोगों से मिलने और अपने संस्थान जाने का अवसर मिलना मेरे लिए विशेष है।

बिहार विधानसभा चुनावों पर बोलते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इस बार के चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी होंगे। उन्होंने कहा कि आयोग की प्राथमिकता है कि हर मतदाता बिना किसी भय और दबाव के स्वतंत्र रूप से मतदान कर सके।