नवनीत राणा बोलीं- मुझे जिंदगी भर रहेगी इस बात की चिंता, जानिए क्यों कहा मैं हारकर भी जीत गई हूं

बता दें कि नवनीत राणा ने 2024 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की टिकट पर लड़ा था। कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत बसवंत वानखड़े ने उन्हें 19731 मतों से चुनाव हराया है। नवनीत राणा फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। उन्होंने विधायक रवि राणा से विवाह किया है। साल 2019 नवनीत राणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 36951 मतों से जीत दर्ज की थी।

नवनीत राणा ने चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी के गढ़ में एक विवादित बयान दिया था। 'असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने कहा था, पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दें ताकि हम उन्हें दिखा सकें कि हम क्या कर सकते हैं', मैं कहना चाहती हूं कि आपको 15 मिनट लग सकते हैं, मगर हमें सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे। राणा के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया था।

#WATCH | Nagpur: BJP leader Navneet Rana says, "I think that even after losing, I won when Prime Minister Modi took oath as PM. The only regret will be that in 2019, the people of Amravati made me win as an independent candidate, but what did I do in 2024 that the people of my… pic.twitter.com/QnaTOKTued— ANI (@ANI) June 13, 2024