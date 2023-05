पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, इकलौते विधायक ने थामा TMC का दामन

कोलकाता, पीटीआई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस के इकलौते विधायक बायरन बिस्वास सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिले में सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

मुर्शिदाबाद जिले में अल्पसंख्यक बहुल सागरदिघी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बिस्वास सत्तारूढ़ टीएमसी के चल रहे जनसंपर्क अभियान - तृणमूल ए नबोजोवार (तृणमूल में नई लहर) के दौरान घाटल क्षेत्र में पार्टी में शामिल हुए।

टीएमसी ने ट्वीट कर कहा, “आज चल रही #JonoSanjogYatra के दौरान अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में, सागरदिघी के कांग्रेस विधायक बायरन बिस्वास हमारे साथ शामिल हुए। हम उनका तृणमूल कांग्रेस परिवार में तहे दिल से स्वागत करते हैं! भाजपा की विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण राजनीति के खिलाफ लड़ने के अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए, आपने सही मंच चुना है। साथ मिलकर, हम जीतेंगे!"

Today, during the ongoing #JonoSanjogYatra in the presence of Shri @abhishekaitc, INC MLA from Sagardighi Bayron Biswas joined us. We wholeheartedly welcome him to the Trinamool Congress family!



To strengthen your resolve to fight against the divisive and discriminatory… pic.twitter.com/CyCaUKTyRs