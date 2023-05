मैंने उन सभी सवालों का जवाब दिया है, जो उन्होंने (ईडी) मुझसे पूछे थे। जब भी वे मुझे फिर से जांच में शामिल होने के लिए बुलाएंगे, मैं जाऊंगा। मेरा आईएल एंड एफएस से कोई संबंध नहीं है। मेरे खाते में कोई पैसा नहीं आया। मैंने किसी से पैसा नहीं लिया है। सभी आरोप झूठे हैं। मेरा दामन साफ है।

#WATCH | "I have answered all the questions asked by ED officials. I have no connection with IL&FS. No money came into my account and I have not taken money from anyone. I will go whenever they (ED) call me again. All the allegations are false," said Maharashtra NCP president… https://t.co/Rfz4JdCG2h pic.twitter.com/ErFN8mCGVv