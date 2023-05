नई दिल्ली, एएनआई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए मैंने सोच-समझकर खुद को तैयार किया था। हालांकि, मुझे नहीं पता था कि मेरी पार्टी मेरे इस्तीफे पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देन के बाद कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी मुझसे अपना फैसला वापस लेने का अनुरोध किया। एनसीपी प्रमुख ने आगे कहा कि हम विपक्ष को एकजुट करने पर काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता था कि मेरी पार्टी मेरे इस्तीफे पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देगी। कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी मुझसे अपना फैसला वापस लेने का कहा था। एक साल के भीतर आम चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अलग हटना ठीक नहीं होगा। हम विपक्ष को एकजुट करने पर काम कर रहे हैं।"

I had thoughtfully prepared myself to be relieved from the responsibility of the post of national president. I still have 3 more years in Parliament and I was of the view of building a good team in the future which could take the responsibility of NCP at the state and country… pic.twitter.com/xcNtlCxS7Q