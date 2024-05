राहुल, खरगे या उद्धव... INDI गठबंधन जीता तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जयराम रमेश ने दिया जवाब

कांग्रेस नेता ने कहा,"हम शॉर्टकट में विश्वास नहीं करते। यह मोदी की कार्यशैली हो सकती है। हम अहंकारी नहीं हैं। 2 दिन भी नहीं, कुछ ही घंटों में पीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। सबसे बड़ी पार्टी का उम्मीदवार ही पीएम होगा। यह वैसे ही होगा जैसे 2004 में हुआ था।"

On asking if Rahul Gandhi would be the PM face, Congress leader Jairam Ramesh says, "It is not a beauty contest between persons. We are a party-based democracy. The question is which party or alliance will get the mandate... Parties get the majority. Party chooses…