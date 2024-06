'जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी बोलने में दिक्कत...' राहुल गांधी के लोकसभा में नेता विपक्ष बनने पर क्या बोले पप्पू यादव?

राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर चुने जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने उन्हें बधाई दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा," सही मायने मे 18वीं लोकसभा में जनता की आवाज सदन में गूंजेगी। राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनेंगे।

खरगे ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अपने शाश्वत सिद्धांतों को कायम रखते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।

वहीं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर कहा," यह देश की आवाज़ थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें। देश को एक बड़े चेहरे, जाति, पंथ और धर्म से परे एक मज़बूत आवाज़ की ज़रूरत थी।

पप्पू यादव ने आगे कहा कि पिछली लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी विपक्ष का नेता थे, जिन्हें हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी में भी बोलने में दिक्कत होती थी। लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं है और वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले नेता हैं।

#WATCH | On Rahul Gandhi being elected as the LoP in Lok Sabha, independent MP Pappu Yadav says, "... It was the voice of the country, that Rahul Gandhi should become the Prime Minister. The country needed a big face, a strong voice irrespective of caste, creed, and religion as… pic.twitter.com/wSglHRU4a5