'हमारे मुस्लिम राष्ट्र में...', Bengal में महिला को सड़क पर बुरी तरह पीटने का वीडियो वायरल, TMC विधायक के बयान पर BJP हमलावर

भाजपा का आरोप है कि ताजमुल दिनाजपुर जिले के चोपड़ा का एक स्थानीय टीएमसी नेता है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि यह घटना कंगारू कोर्ट के फैसले के बाद हुई। हालांकि, वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले में ताजमुल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चोपड़ा विधायक हमीदुल रहमान का भी इस पर बयान आया है। विधायक ने कहा कि महिला की गतिविधियां असामाजिक थीं। हालांकि, हमीदुल ने कहा कि तजमुल का टीएमसी से कुछ लेना देना नहीं है।

हमीदुल रहमान ने आगे कहा कि ये गांव का मामला है और इसका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं। तृणमूल विधायक ने आगे कहा कि इस घटना की हम निंदा करते हैं, लेकिन महिला ने भी गलत किया। उसने अपने पति, बेटे और बेटी को छोड़ दिया जो गलत है। विधायक ने कहा मुस्लिम राष्ट्र के अनुसार कुछ नियम और न्याय हैं।

भाजपा ने घटना पर टीएमसी पर हमला बोला है। एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में भाजपा ने कहा,

West Bengal 'Chopra's TMC MLA Hamidul Rahaman says



"In Our Muslim Rashtra there are certain rules, punishments.. seems there has been excess in this case. We are talking to locals about it."



Has TMC declared West Bengal to be a Muslim Rashtra wherein the rule of Sharia will be… pic.twitter.com/WA0jW0LqEZ— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) June 30, 2024