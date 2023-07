पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने PM मोदी से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, एएनआई। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार (West Bengal BJP state president Sukanta Majumdar) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) से मुलाकात की। इस दौरान उनका परिवार भी मौजूद रहा।

सुकांत मजूमदार और उनके परिवार की पीएम मोदी से यह मुलाकात बंगाल में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद हुई है। मजूमदार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई।

West Bengal BJP state president Sukanta Majumdar along with his family meets Prime Minister Narendra Modi in Delhi. pic.twitter.com/AtWw8V22a2