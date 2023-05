Karnataka Election: 'हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे', डीके शिवकुमार ने चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं पर बोले

कर्नाटक, एजेंसी। कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान हो रहा है। 224 सीटों पर होने वाले चुनाव में कई बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि, जेडीएस भी इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती दिख रही है।

वहीं, जेडीएस के साथ चुनाव बाद गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार कहते हैं, 'कोई संभावना नहीं है, हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे।'

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने रामनगर के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला।वोट डालने के बाद कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी कहते हैं, 'हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि उचित विकास पाने के लिए जेडीएस उम्मीदवारों को आशीर्वाद दें। हमारी पार्टी किंग बनने जा रही है।'

