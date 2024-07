'गोली ट्रंप को लगी, मारे गए बाइडन', भारतीयों के लिए क्यों दिलचस्प बना अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव; शशि थरूर ने दिया जवाब

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा,"मैं बस इतना कह सकता हूं कि अमेरिकी लोगों को खुद तय करना होगा कि वे किस तरह की दिशा में जाना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों पार्टियां और दोनों उम्मीदवार दुनिया में अमेरिकी नीति के लिए बहुत अलग विकल्पों और बहुत अलग दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।"

शशि थरूर ने आगे कहा, मेरी राय है कि इस चुनाव से भारत पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछले 25 सालों से भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा उत्कृष्ट रही है। चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार, भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ सालों से काफी अच्छे रहे हैं।हालांकि, हम भारतीय एक दर्शक की तरह इस अमेरिकी चुनाव को देख रहे हैं। अगले कुछ महीने अमेरिकी चुनावी इतिहास के लिए काफी मजेदार होने वाले हैं।"

#WATCH | On US Elections, Congress MP Shashi Tharoor says "There was a very interesting meme that was going around that said the bullets hit Trump, but it killed Biden. I mean, it had a tremendous effect on the elections in America and, of course, people in India have been… pic.twitter.com/KbLZNTepCo