कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने PM मोदी पर साधा निशाना, बेरोजगारी और महंगाई को बताया असली मुद्दा

नई दिल्ली, पीटीआई। कांग्रेस ने बुधवार को जनता को परेशान करने वाले असल मुद्दे गिनाए। दरअसल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा। इसी के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया।

इस बीच, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राहुल गांधी का एक वक्तव्य साझा करते हुए भारत जोड़ो यात्रा की जमकर तारीफ की और कहा कि जनता को परेशान करने वाले असली मुद्दे बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई और नफरत है।

जयराम रमेश ने कहा,

उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई और नफरत का प्रसार जैसे मुद्दे जनता को पूरी तरह से आहत करते हैं। प्रधानमंत्री और उनके ढोल पीटने वालों द्वारा ध्यान भटकान से यह मुद्दे नहीं बदल जाएंगे।

Rather than being a mere event, the #BharatJodoYatra has become a transformational movement. It continues to resonate with millions of Indians, here and around the world because it gave them a platform to raise their issues.



