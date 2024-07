'राहुल गांधी ने हिंदुत्व का...', कांग्रेस नेता के हिंदुओं पर बयान को लेकर आई उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया

मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी ने कल हिंदुत्व का अपमान किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है। हम भी हिंदू हैं और हममें से कोई भी हिंदुत्व का अपमान नहीं करेगा और हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और राहुल जी भी उसमें शामिल हैं। भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हमारा हिंदुत्व पवित्र है।

#WATCH | Maharashtra: On Congress MP Rahul Gandhi's speech, Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray says, "Tell me what wrong did he say? Where did he insult (Hinduism)? He was not allowed to show the picture of Lord Shiva, is this Hindutva? We also raise slogans of Jai Shri Ram.… pic.twitter.com/Lqgdkkhj6s— ANI (@ANI) July 2, 2024