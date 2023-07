Sanjay Raut on Opposition Alliance विपक्षी गठबंधन पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बिहार के CM नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं और BJP इन सबके बारे में अफवाह फैला रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में विपक्ष पूरी तरह से जुट गया है। विपक्ष ने नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस को काउंटर करने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस INDIAका गठन किया है।

'बिहार के CM नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, अफवाह फैला रही बीजेपी', विपक्षी गठबंधन पर संजय राउत का बयान

