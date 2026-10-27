मुख्य चुनाव आयुक्त का 'सार्वजनिक महाभियोग': खड़गे के घर जुटेगा विपक्ष, अशोका होटल में मंजूरी नहीं मिली अनुमति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जारी है। विपक्ष लगातार केंद्र और चुनाव आयोग पर हमलावर है।

कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि इंडी गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ‘सार्वजनिक महाभियोग’ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर आयोजित करेगा। यह फैसला सरकारी अशोका होटल में कार्यक्रम की अनुमति न मिलने के बाद लिया गया है।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि होटल ने पहले कार्यक्रम की अनुमति दे दी थी, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अनुमति रद कर दी गई। उन्होंने कहा कि आप कितनी अनुमतियां रोकेंगे, श्री अमित शाह? आप कितने लोगों को रोकेंगे? इंडी गठबंधन की 21 पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के सार्वजनिक महाभियोग का कार्यक्रम तय किया था, जो 1 नवंबर की बड़ी रैली और मार्च का पर्दाफाश था।

पहले अशोका होटल में अनुमति नहीं दी गई, फिर रामलीला मैदान में भी, जहां सभी जरूरी अनुमतियां होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने सेटअप रोक दिया। यह कार्यक्रम कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) और कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग वाले विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला का हिस्सा है। पहले 30 अक्टूबर को दिल्ली के अशोका होटल में मॉक संसद आयोजित करने की योजना थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग का प्रस्ताव केंद्र में रहने वाला था। वेणुगोपाल ने पहले घोषणा की थी कि संविधान बचाने और वोट चोरों को हराने के प्रयास में इंडी गठबंधन 30 अक्टूबर को महत्वपूर्ण सार्वजनिक महाभियोग कार्यवाही करेगा, जहां वोट चोर सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने का जनता का फैसला साफ-साफ सुनाया जाएगा।