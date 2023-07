'राजस्थान-बंगाल में होती है मणिपुर जैसी घटना तो चुप क्यों हो जाते हैं दल', विपक्ष पर बरसे तमिलनाडु BJP प्रमुख

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई ने मणिपुर के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि भाजपा के सत्ता में आने से पहले भी मणिपुर बहुत जटिल राज्य रहा है। हमने जो वीडियो देखा है वह बेहद शर्मनाक है और इसे लोकतांत्रिक समाज में कोई जगह नहीं मिली है।

#WATCH | Tamil Nadu BJP chief K Annamalai, says "We all know that Manipur has been a very complex state, even before BJP came to power. The video that we have seen is extremely shameful and it has got no place in the democratic society. Action has been taken against this, and six…