'मेरे पिता मुझसे ज्यादा आपके, उम्र सिर्फ एक नंबर', अजित पवार के रिटायरमेंट वाले बयान पर भड़कीं सुप्रिया सुले

मुंबई, एजेंसी। शरद पवार की उम्र पर सवाल उठाने वाले अजित पवार के बयान पर अब सुप्रिया सुले ने पलटवार किया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। वह कहते थे कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो एनसीपी को ही खा गए।

सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि मेरे पिता मुझसे ज्यादा आपके हैं। मैं एक महिला हूं, रो भी सकती हूं और संघर्ष भी कर सकती हूं। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि हमें अपमानित करें, लेकिन हमारे पिता शरद पवार को नहीं। यह लड़ाई भाजपा सरकार के खिलाफ है। बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। सुले ने कहा कि एनसीपी शरद पवार के साथ है।

#WATCH | "Disrespect us, but not our father (Sharad Pawar). This fight is against the BJP government. BJP is the most corrupt party in the country," says NCP Working President Supriya Sule, in Mumbai. pic.twitter.com/BxrUYpU6WI

अजित पवार ने शरद पवार पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि आपने मुझे सबके सामने खलनायक के रूप में दिखाया। मेरे मन में अभी भी शरद पवार लिए सम्मान है। आप मुझे बताएं एक IAS अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। राजनीति में भी भाजपा नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं।

#WATCH | Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar says, "You portrayed me as a villain in front of everyone. I still have deep respect for him (Sharad Pawar)...But you tell me, IAS officers retire at 60...even in politics

- BJP leaders retire at 75. You can see the example of LK Advani… pic.twitter.com/T2XqCzEH89— ANI (@ANI) July 5, 2023