प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलीं ममता बनर्जी, तो सोनिया गांधी ने बढ़ाया उनका हौसला; कभी मेज थपथपाई, तो कभी दी पीठ पर थपकी
बैठक के दौरान ममता बनर्जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थीं, तो सोनिया गांधी उनके बगल में मुस्कुराती हुई नजर आईं और उनका समर्थन जताया।
HighLights
ममता बनर्जी के बगल में सोनिया गांधी मुस्कुराती हुई नजर आईं
कई मुद्दों पर सोनिया गांधी ने सहमति में सिर हिलाया और टेबल पर थपथपाया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नई दिल्ली में बुधवार को हुई इंडी गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच का एक खास पल चर्चा का विषय बन गया। बैठक के दौरान ममता बनर्जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थीं, तो सोनिया गांधी उनके बगल में मुस्कुराती हुई नजर आईं और उनका समर्थन जताया।
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और उसके प्रमुख ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि हम लड़ेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे, लोकतंत्र बहाल करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। यह हमारा वादा है। हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ खड़े हों।
इस दौरान सोनिया गांधी ने सहमति में सिर हिलाया और टेबल पर थपथपाया। कुछ पल बाद उन्होंने ममता बनर्जी की पीठ भी थपथपाई।
कांग्रेस ने इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि निडर और साहसी नेता सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि साथ लड़ने वालों की तारीफ भी करते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी वीडियो शेयर कर कहा कि यह पल दो मजबूत महिलाओं के आपसी सम्मान को दिखाता है।
बैठक में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए।
गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ समन्वित अभियान चलाने और 2 अक्टूबर से विरोध प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया। डीएमके और आप बैठक से दूर रहे, जबकि अखिलेश यादव ने प्रतिनिधि भेजे।
ममता बनर्जी के लिए यह पल खास इसलिए भी है क्योंकि हाल के महीनों में टीएमसी को पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवानी पड़ी थी और पार्टी में आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है।