प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलीं ममता बनर्जी, तो सोनिया गांधी ने बढ़ाया उनका हौसला; कभी मेज थपथपाई, तो कभी दी पीठ पर थपकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नई दिल्ली में बुधवार को हुई इंडी गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच का एक खास पल चर्चा का विषय बन गया। बैठक के दौरान ममता बनर्जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थीं, तो सोनिया गांधी उनके बगल में मुस्कुराती हुई नजर आईं और उनका समर्थन जताया।

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और उसके प्रमुख ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि हम लड़ेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे, लोकतंत्र बहाल करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। यह हमारा वादा है। हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ खड़े हों।

इस दौरान सोनिया गांधी ने सहमति में सिर हिलाया और टेबल पर थपथपाया। कुछ पल बाद उन्होंने ममता बनर्जी की पीठ भी थपथपाई। कांग्रेस ने इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि निडर और साहसी नेता सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि साथ लड़ने वालों की तारीफ भी करते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी वीडियो शेयर कर कहा कि यह पल दो मजबूत महिलाओं के आपसी सम्मान को दिखाता है।