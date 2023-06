विपक्ष पर स्मृति ईरानी का हमला, बोलीं- 'जो राजनीतिक दल कभी आमने-सामने नहीं मिलते थे, वो आज...'

नई दिल्ली, एएनआई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर शुक्रवार को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल कभी आमने-सामने नहीं मिलते थे, वो आज एक साथ आए है। यह स्वार्थी गठबंधन भारत को आर्थिक विकास से वंचित करना चाहता है।

Political parties which never saw eye to eye came together today- this selfish alliance came wants to deprive India of economic development, says Union Minister BJP leader and Union Minister Smriti Irani on the Opposition meeting.