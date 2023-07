महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बारे में सच्चाई नहीं सुनना चाहती विपक्ष, स्मृति ईरानी ने साधा निशाना

मुंबई, एजेंसी। Manipur Crisis: मणिपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो इस समय काफी चर्चा में है। भीड़ ने दो लड़कियों को निर्वस्त्र कर बिना कपड़ों के घुमाया और फिर कथित तौर पर उनके साथ दुष्कर्म भी किया। ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल के मालदा में घटी थी, जहां दो दलित महिलाओं को पीटा गया और फिर उनके कपड़े उतार दिए।

इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रही है। मीडिया से बात करते हुए अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। स्मृति ने कहा कि मणिपुर वायरल वीडियो मुद्दा न केवल संवेदनशील है, बल्कि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है और विपक्षी नेताओं को इसकी जानकारी है।

भाजपा नेता ने कहा कि सरकार मणिपुर मामले पर संसद में चर्चा करना चाहती थी लेकिन मुझे आश्चर्य है कि विपक्ष ने इससे इंकार कर दिया। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं करना चाहता।

बेहद चिंताजनक बात यह है कि कल राजस्थान राज्य के एक मंत्री ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बात की और उन्हें कांग्रेस द्वारा अनौपचारिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया। ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बारे में सच्चाई नहीं सुनना चाहती है।

#WATCH | Mumbai: Union Minister Smriti Irani says, "This (Manipur viral video) issue is not only sensitive but has implications with regard to national security and is known to the opposition leaders. However, the opposition did not want to discuss the issue on the floor of the… pic.twitter.com/qMLsFQGXK1— ANI (@ANI) July 22, 2023