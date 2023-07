'मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा विपक्ष', स्मृति बोलीं- अपने राज्यों में हो रहे महिला अपराधों का जवाब दे कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसी। मणिपुर की स्थिति को लेकर पूरा विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोला रहा है। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस मणिपुर पर चर्चा से भाग रही है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें अपने राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जवाब देना होगा।

स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं अपील करना चाहती हूं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को राजनीतिक हिसाब बराबर करने के साधन के रूप में इस्तेमाल करना बंद करें।

#WATCH | Delhi: Union Minister Smriti Irani says, "Congress is running away from discussion on Manipur as they know they will have to answer on crimes against women in their states but I want to appeal that stop using crime against women as instruments to settle political… pic.twitter.com/MmzfKNy4kV